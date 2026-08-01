Консультант Милютина раскрыла способы завещания вкладов без бюрократии

Налоговый консультант Алла Милютина в интервью агентству "Прайм" рассказала о двух легитимных способах завещать вклады и активы без бюрократических проволочек: оформление завещания в банке и нотариальное завещание.
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