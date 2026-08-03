Гигантские медузы ропилемы появились в Амурском заливе у Владивостока

В Амурский залив начали заходить гигантские медузы ропилемы, также известные как корнероты. Пока их немного, однако это свидетельствует о начале сезонной миграции, сообщил РИА Новости президент Федерации подводного спорта Приморского края Дмитрий Анашкин.
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