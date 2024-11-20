В Пентагоне призвали США вести диалог с РФ, КНР и КНДР

США должны вести диалог с Россией, КНДР и Китаем в целях предотвращения ядерного конфликта. Об этом 20 ноября заявил представитель Стратегического командования Пентагона, контр-адмирал Томас Бьюкенен на мероприятии в Центре стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне.