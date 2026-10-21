Фото: ak-bars.ru Форвард казанского «Ак Барса» Никита Дыняк подвел итоги домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ против нижегородского «Торпедо», который завершился поражением хозяев в серии буллитов (1:2 Б).
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