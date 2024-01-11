Бородавко о Терентьевых: «Сейчас у них главная задача – выздороветь и поехать на сбор в Цахкадзоре»

Лыжники пропускают этап Кубка России, который стартует сегодня в Казани. «Прогнозов нет. Мы договорились так, что, как только медики разрешат ей бежать, она будет выступать на соревнованиях.
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