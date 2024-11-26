Там, где еще можно совершать ошибки: как в Петербурге готовят командиров российского флота

На специальном тренажере в Военном институте дополнительного профобразования моряки моделируют ситуации в разных районах Мирового океана, учатся управлять кораблем в штиль и в шторм, отрабатывают нужные реакции Для того чтобы стать командиром корабля, военно-морскому офицеру мало получить высшее образование и приобрести опыт дальних и ближних походов.