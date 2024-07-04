Как власти будут модернизировать и развивать морское побережье Актау

Вчера аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай обсудил урбанистический план развития города Актау с участием представителей отечественных и зарубежных проектных компаний, сообщает пресс-служба акима области.
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