Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Такой довольной террористку Трепову* ещё не видели. А что сейчас с лицом?

Такой довольной террористку Трепову* ещё не видели. А что сейчас с лицом?

Царьград ФОТО: PETROV SERGEY/NEWS.RU/GLOBAL LOOK PRESS Как всё-таки поразительно меняются люди, когда осознают, что наказание за их страшные преступления - не чья-то фантазия, а самая настоящая реальность.

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