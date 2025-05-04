Лишний вес, приливы и давление: 1 инструмент для решения всех 3 проблем

Самые частые проблемы, с которыми обращаются ко мне женщины после 40 — это лишние килограммы, приливы и скачки давленияМногие, впрочем, «сидят» на таблетках от давления уже лет с 35… Но это, скорее, исключение.
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