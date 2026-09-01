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Более 100 тыс. заявлений подано в творческие вузы РФ в 2026 году

Более 100 тыс. заявлений подано в творческие вузы РФ в 2026 году

Более 100 тысяч заявлений поступило в российские творческие вузы по результатам приемной кампании. Об этом министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила в своем канале в мессенджере «Макс».

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