Ученые обнаружили способность клюквы улучшать микробиоту кишечника

Клюква улучшает микробиоту кишечника и помогает предотвратить хронические болезни, такие как диабет и сердечно-сосудистые заболевания, показало исследование Университета Лаваля и Института питания и функционального питания (INAF) в Канаде, пишет 30 апреля портал EurekAlert.