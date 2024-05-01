Ученые обнаружили способность клюквы улучшать микробиоту кишечника

Клюква улучшает микробиоту кишечника и помогает предотвратить хронические болезни, такие как диабет и сердечно-сосудистые заболевания, показало исследование Университета Лаваля и Института питания и функционального питания (INAF) в Канаде, пишет 30 апреля портал EurekAlert.
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