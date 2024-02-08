Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов поздравил ученых с Днем российской науки

Сотрудники 266 научных организаций в Подмосковье отмечают профессиональный праздник 8 февраля. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов поздравил исследователей с Днем российской науки и пообещал, что регион продолжит создавать благоприятные условия для их работы.