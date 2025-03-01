Как в России и во всем мире отреагировали на перепалку Зеленского и Трампа

Совместная пресс-конференция президента США Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского закончилась напряжённой словесной стычкой, которая привела к отмене подписания важного соглашения о полезных ископаемых между Вашингтоном и Киевом.
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