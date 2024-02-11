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Симоньян — о главном в интервью: Путин сказал, что победить Россию невозможно

Симоньян — о главном в интервью: Путин сказал, что победить Россию невозможно

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» рассказала, какие моменты в интервью президента России Владимира Путина Такеру Карлсону она считает главными.

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