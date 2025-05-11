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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Андерсен – 1-й европейский вратарь в истории НХЛ с шатаутами в плей-офф за 3 разные команды. В истории лиги – 10-й

Андерсен – 1-й европейский вратарь в истории НХЛ с шатаутами в плей-офф за 3 разные команды. В истории лиги – 10-й

Голкипер «Каролины» сыграл на ноль в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Вашингтоном» (4:0, 2-1).

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