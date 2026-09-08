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Такой день. Новый очаг бешенства и 623 тысячи га застрахованных посевов после введения ЧС

Такой день. Новый очаг бешенства и 623 тысячи га застрахованных посевов после введения ЧС

О главных событиях региона 8 сентября Режим повышенной готовности из-за медведей ввели в Онгудайском районе Республики Алтай.

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