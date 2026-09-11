Тюменская область снова выставит на продажу завод «Бенат» за 464 млн

Власти Тюменской области вновь попытаются продать завод «Бенат» за 464 млн рублей. В 2025 году его приобрела компания «Амур» по низкой цене, но позже сделка была признана судом недействительной.
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