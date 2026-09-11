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Царьград

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Тюменская область снова выставит на продажу завод «Бенат» за 464 млн

Тюменская область снова выставит на продажу завод «Бенат» за 464 млн

Власти Тюменской области вновь попытаются продать завод «Бенат» за 464 млн рублей. В 2025 году его приобрела компания «Амур» по низкой цене, но позже сделка была признана судом недействительной.

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