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Умная техника помогает энергетикам готовиться к зиме

Умная техника помогает энергетикам готовиться к зиме

Специалисты Екатеринбургской теплосетевой компании продолжают подготовку к зиме. 1 августа они провели гидравлические испытания квартальных трубопроводов в Малахитовом переулке с помощью мобильной установки.

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