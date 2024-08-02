Умная техника помогает энергетикам готовиться к зиме

Специалисты Екатеринбургской теплосетевой компании продолжают подготовку к зиме. 1 августа они провели гидравлические испытания квартальных трубопроводов в Малахитовом переулке с помощью мобильной установки.
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