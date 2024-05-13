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Жителя Благовещенка будут судить за продажу двух корней краснокнижного женьшеня

Жителя Благовещенка будут судить за продажу двух корней краснокнижного женьшеня

Жителя Благовещенска будут судить за продажу через интернет двух корней женьшеня, ценного растения, занесенного в Красную книгу России.

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