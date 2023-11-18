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Нижегородская правда

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85-летие самбо отметили в Кстове

Торжество состоялось 17 ноября в Международной академии спорта города Кстово. 16 ноября 1938 года Всесоюзный комитет по физической культуре и спорту издал приказ № 633 «О развитии борьбы вольного стиля (самбо)».

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