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Что ответили Анжелике Глазковой о драпировке Мавзолея в управлении президента

Что ответили Анжелике Глазковой о драпировке Мавзолея в управлении президента

автор - Сторонник Платошкина   Анжелика Глазкова, гражданская жена Платошкина, депутат Госдумы, задала вопрос Владимиру Путину о драпировке Мавзолея.

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