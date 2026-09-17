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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Форма Майкла Джордана с 3-й игры финала-1998 выставлена на продажу и близка к рекорду с заявкой на 10 млн за первые дни аукциона

Коллекционер продает форму Майкла Джордана с 3-й игры финала-1998 НБА. Аукцион начался 15 сентября и на данный момент уже получил заявку в 10 млн.

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