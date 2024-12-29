Один день до Тэдекабря: фанаты Южной Кореи организовывают масштабные акции около военной части Ви из BTS в честь его дня рождения

Уже 30 декабря ТэХён из BTS отпразднует свой 29 день рождения. Несмотря на то, что айдол продолжает проходить армейскую службу, фанаты всеми силами стараются поздравить его и даже через стены казармы передать свою любовь и поддержку.
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