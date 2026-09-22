Britain vows to abstain from U.N. veto in mass atrocity cases

Britain has formally committed to voluntarily refrain from using its U.N. Security Council veto in votes concerning mass atrocities.
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