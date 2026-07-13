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ЦСК ВВС не может заявить новичков из-за долгов. Клуб не выплатил зарплату за май и отпускные (Алексей Шевченко)

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Алексея Шевченко, ЦСК ВВС из Olimpbet ВХЛ не может заявить новичков из-за долгов по зарплате.

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