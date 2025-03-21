Появились подробности состояния подстреленного в Астраханской области орлана

Краснокнижную птицу доставили в волгоградский центр реабилитации диких животных «Птичий Остров». Накануне ПУНКТ-А писал об орлане, которого спасают астраханские волонтеры, а теперь еще и медики из соседнего региона.
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