Рада отправила в отставку премьера Свириденко

Верховная рада Украины большинством голосов поддержала отставку премьер-министра Юлии Свириденко. Согласно украинскому законодательству, увольнение главы правительства автоматически означает отставку всего кабинета министров.
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