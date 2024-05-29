Названы самые лояльные страны по выдаче виз россиянам

Самыми лояльными по выдаче виз россиянам являются Испания, Италия и Франция. Об этом рассказала исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова, выступая на пресс-конференции в МИЦ «Известия» 29 мая.
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