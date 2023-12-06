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Количество грузовиков с гумпомощью для Украины сократилось после начала проверок польских налоговико

Количество грузовиков с гумпомощью для Украины сократилось после начала проверок польских налоговико

Многие перевозчики производят транспортировку грузов нелегально.Украинский Комитет защиты перевозчиков сообщает, что в последние недели резко сократилось количество доставляемой на Украину количества гуманитарной помощи из Европы.

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