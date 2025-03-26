Волшебный увлажнитель или пустышка? Правду о глицерине в кремах раскрыла врач

Гладкая, сияющая, упругая кожа — сегодня это не просто тренд, а целая культура ухода. Все понимают, что в первую очередь надо заботиться о здоровье: высыпаться по ночам, бросить вредные привычки, питаться сбалансированно, пить достаточно воды.