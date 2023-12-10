Недавно анонсированный смартфон Nubia Z60 Ultra будет обладать уникальной оптикой...

Недавно анонсированный смартфон Nubia Z60 Ultra будет обладать уникальной оптикойВ течение последних двух дней компания Nubia продолжала раскрывать информацию о своем новом устройстве Z60 Ultra, сосредотачившись на его параметрах камеры и характеристиках.
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