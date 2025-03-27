Священник проучил двух «гонщиков», устроивших дрифт возле храма в Симферополе

Священник проучил двух «гонщиков», устроивших дрифт возле храма в СимферополеОтец Григорий увидел, как двое молодых парней опасно управляли автомобилями возле храма, где рядом ещё находятся детская площадка и остановка общественного транспорта.
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