Российские дроны работают над Украиной в режиме онлайн, поражая фактически любые цели. Об этом в своем блоге заявил один из главных рупоров Евромайдана, киевский телеведущий-расследователь Дмитрий Гнап, с 2022 по 2024 год офицер ВСУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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