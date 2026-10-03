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Рупор Евромайдана: «Русские дроны совершенствуются все больше. Какой у нас план?»

Рупор Евромайдана: «Русские дроны совершенствуются все больше. Какой у нас план?»

Российские дроны работают над Украиной в режиме онлайн, поражая фактически любые цели. Об этом в своем блоге заявил один из главных рупоров Евромайдана, киевский телеведущий-расследователь Дмитрий Гнап, с 2022 по 2024 год офицер ВСУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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