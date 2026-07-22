Euractiv: систему транзита военной техники по ЕС призвали запустить в 2028 году

Комитеты Европарламента по безопасности и обороне (SEDE) и транспорту (TRAN) предложили сократить сроки внедрения единой системы разрешений на трансграничную переброску войск и военной техники по территории Евросоюза, перенеся запуск с 2030 на 2028 год.
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