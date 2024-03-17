Президент готов даже на «глупые атаки» ради западных денег.Президент Украины объяснил своим генералам смысл попыток прорвать российскую границу в Белгородской и Курской областях, за которую командование ВСУ заплатило жизнями 1,5 тысячи своих солдат.
Зеленский рассказал, зачем отправил умирать своих солдат на российскую границу
Комментарии
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EV
Evgeni Velesik
У меня вопрос: этот идиот сам застрелится или ему помогут?
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1 час.
СК
Степан Капуста
Давно было очевидным, что профессия и трудовые навыки индивида формируют и определяют стереотипы мышления и алгоритмы его действий и решений в любой новой деятельности. Актер, ставший политиком, по-прежнему мыслит и поступает как лицедей. И приоритеты в мотивации его решений соответствующие - признание, поддержка публики. Не политик, а популитик.
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26 мин.
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