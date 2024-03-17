Зеленский рассказал, зачем отправил умирать своих солдат на российскую границу

У меня вопрос: этот идиот сам застрелится или ему помогут?

СК

Степан Капуста

Давно было очевидным, что профессия и трудовые навыки индивида формируют и определяют стереотипы мышления и алгоритмы его действий и решений в любой новой деятельности. Актер, ставший политиком, по-прежнему мыслит и поступает как лицедей. И приоритеты в мотивации его решений соответствующие - признание, поддержка публики. Не политик, а популитик.