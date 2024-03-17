Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Зеленский рассказал, зачем отправил умирать своих солдат на российскую границу

Зеленский рассказал, зачем отправил умирать своих солдат на российскую границу

Президент готов даже на «глупые атаки» ради западных денег.Президент Украины объяснил своим генералам смысл попыток прорвать российскую границу в Белгородской и Курской областях, за которую командование ВСУ заплатило жизнями 1,5 тысячи своих солдат.

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Комментарии
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EV
Evgeni Velesik
У меня вопрос: этот идиот сам застрелится или ему помогут?
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1 час.
СК
Степан Капуста
Давно было очевидным, что профессия и трудовые навыки индивида формируют и определяют стереотипы мышления и алгоритмы его действий и решений в любой новой деятельности. Актер, ставший политиком, по-прежнему мыслит и поступает как лицедей. И приоритеты в мотивации его решений соответствующие - признание, поддержка публики. Не политик, а популитик.
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26 мин.

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