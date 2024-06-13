Российский турист стал фигурантом уголовного дела после инцидента на Пхукете

На популярном курорте Пхукет в Таиланде произошла неприятная история с участием российского туриста. 29 мая он оскорбил женщину, которая ехала в машине со своим спутником, когда они остановились на красный свет.
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