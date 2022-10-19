Российские войска продвигаются на востоке Харьковской области

В своей утренней сводке украинский генеральный штаб подтверждает информацию о том, что российские войска оттесняют ВСУ с ранее занятых теми позиций и из населённых пунктов на востоке Харьковской области.
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