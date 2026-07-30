Украинский фигурист Петренко удивился лишению стипендии за участие в шоу Навки

Украинский фигурист, победитель Олимпийских игр 1992 года Виктор Петренко в беседе со Sport24 сообщил, что был удивлен решением президента Украины Владимира Зеленского лишить его стипендии из-за участия в ледовом шоу российской спортсменки Татьяны Навки.