Украинский фигурист Петренко удивился лишению стипендии за участие в шоу Навки

Украинский фигурист, победитель Олимпийских игр 1992 года Виктор Петренко в беседе со Sport24 сообщил, что был удивлен решением президента Украины Владимира Зеленского лишить его стипендии из-за участия в ледовом шоу российской спортсменки Татьяны Навки.
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