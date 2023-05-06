«Как я выгляжу/что я читаю»: книголюбы делятся фото себя и своих книг

Иногда вот видишь где-нибудь случайного человека, читающего книгу, и сразу такое любопытство появляется — а что же он такое читает? Один блогер решил, что пора всем читающим выйти из сумрака и показать себя и книги, в которые они сейчас погружены.
Иногда вот видишь где-нибудь случайного человека, читающего книгу, и сразу такое любопытство появляется — а что же он такое читает? Один блогер решил, что пора всем читающим выйти из сумрака и показать себя и книги, в которые они сейчас погружены.
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