Депутат Госдумы Выборный высоко оценил достижения системы образования Москвы

В числе достижений учителей московских школ — высокие результаты на предметных олимпиадах Депутат Государственной думы Анатолий Выборный («Единая Россия») высоко оценил достижения системы образования Москвы.
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