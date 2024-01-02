В Кемеровской области Полицейские Дед Мороз и Снегурочка совместно с членом Общественного совета поздравили детей из семей, состоящих на профилактическом учете

В ОМВД России «Новокузнецкий» сотрудники полиции на время перевоплотились в главных новогодних волшебников - Деда Мороза и Снегурочку, чтобы совместно с членом Общественного совета поздравить с наступающим Новым годом детей из семей, состоящих на профилактическом учете.
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