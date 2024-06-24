Истбурн (WTA). Павлюченкова играет с Линетт, Касаткина встретится с Синюй, Потапова – с Юань, Мухова вернется в тур матчем с Аванесян

Сетка турнира здесь. Rothesay International Истбурн, Великобритания 24 – 29 июня 2024 WTA 500 Призовой фонд – 922 573 долларов Открытые корты, трава Первый круг Сорана Кырстя (Румыния) Ангелина Калинина (Украина) 3:3 Дата проведения 24 июня, 13.
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