Германия при власти АдГ выйдет из ВОЗ, заявила Вайдель

Сопредседатель немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель© AP Photo / Michael Sohn 793 прочтения Сегодня Германия в случае прихода к власти "Альтернативы для Германии" (АдГ) выйдет из ВОЗ, Парижского соглашения по климату и миграционного пакта, заявила кандидат в канцлеры ФРГ от партии Алиса Вайдель.