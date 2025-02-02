Германия при власти АдГ выйдет из ВОЗ, заявила Вайдель

Сопредседатель немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель© AP Photo / Michael Sohn 793 прочтения Сегодня Германия в случае прихода к власти "Альтернативы для Германии" (АдГ) выйдет из ВОЗ, Парижского соглашения по климату и миграционного пакта, заявила кандидат в канцлеры ФРГ от партии Алиса Вайдель.
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