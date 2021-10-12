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В Казани пройдут уроки по финансовой грамотности для пенсионеров

В Казани пройдут уроки по финансовой грамотности для пенсионеров

Пожилые казанцы смогут обучиться на занятиях по финансовой грамотности, организованных специально для пенсионеров и граждан предпенсионного возраста, пишет на своем сайте мэрия Казани.

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