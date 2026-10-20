Недавно супруги сделали важный юридический шаг — оформили брачный договор. Анфиса открыто рассказала об этом в социальных сетях, поделившись кадрами у нотариуса.
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