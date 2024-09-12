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Зеленский заявил, что ВСУ будут бить вглубь России только по военным объектам

Зеленский заявил, что ВСУ будут бить вглубь России только по военным объектам

Глава страны обсудил планы с западными политиками.В Киеве прошла встреча президента Украины Владимира Зеленского, главы Госдепа США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Великобритании Дэвида Лэмми.

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