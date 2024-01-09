22 неизвестных факта об 7-кратном «оскароносце» фильме «Афера»

Есть такие фильмы, которые и через много лет хочется пересмотреть под настроение. Эти фильмы до сих пор не теряют своего очарования, своей изысканной тонкости, своей энергетики и, воссозданной режиссерами, атмосферы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии