Кадыров сообщил, что в составе «Ахмата» служит украинец с позывным Хохол

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опубликовал видео с бойцом с позывным «Хохол», который является гражданином Украины, но не отказывается от участия в специальной военной операции (СВО) на стороне России.
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