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Исследование пути выброса плазмы на Солнце и его влияние на космическую погоду: результаты научного исследования

Исследование пути выброса плазмы на Солнце и его влияние на космическую погоду: результаты научного исследования

Исследование пути выброса плазмы на Солнце и его влияние на космическую погоду: результаты научного исследования Ирэн ОрлонскаяИсследователи из Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) СО РАН достигли впечатляющих результатов, первыми в мире подробно изучив развитие теплообменных процессов внутри протуберанца — выброса раскаленной плазмы, отдаляющегося от Солнца.

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