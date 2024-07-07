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Постпред Крыма Мурадов обвинил НАТО в захвате исторических территорий РФ

Постпред Крыма Мурадов обвинил НАТО в захвате исторических территорий РФ

Политика НАТО в отношении Украины является захватом территорий, которые ранее входили в историческую Россию, заявил постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.

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